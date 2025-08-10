VÍDEO: Isco sofre fratura e deixa estádio de muletas
Médio espanhol do Betis lesionou-se num jogo particular
O Betis anunciou, este domingo, que Isco sofreu uma lesão na perna, durante o particular com o Málaga, e vai ser baixa nos próximos tempos.
«O jogador do Real Betis Balompié, Isco Alarcón, sofreu uma lesão no último amigável de pré-temporada contra o Málaga. Após os exames médicos, o jogador sofreu uma nova fratura sem desvio no terço médio da fíbula esquerda», escreveu o clube em comunicado oficial.
«Trata-se de uma nova lesão traumática, sem relação com o processo anterior, que já foi resolvido. O jogador passará por tratamento conservador nas próximas semanas e o regresso dependerá da evolução do quadro», acrescentou.
O Betis perdeu este sábado com o Málaga, por 3-1, e o médio espanhol foi substituído ao intervalo. No final do encontro saiu do estádio com muletas e gesso na perna esquerda.
De recordar que, recentemente, Isco foi apontado ao Benfica pela imprensa desportiva.
🚑 PARTE MÉDICO | Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo 😔🆙— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 10, 2025
¡Mucho ánimo, @isco_alarcon! 💪