O Betis anunciou, este domingo, que Isco sofreu uma lesão na perna, durante o particular com o Málaga, e vai ser baixa nos próximos tempos.

«O jogador do Real Betis Balompié, Isco Alarcón, sofreu uma lesão no último amigável de pré-temporada contra o Málaga. Após os exames médicos, o jogador sofreu uma nova fratura sem desvio no terço médio da fíbula esquerda», escreveu o clube em comunicado oficial.

«Trata-se de uma nova lesão traumática, sem relação com o processo anterior, que já foi resolvido. O jogador passará por tratamento conservador nas próximas semanas e o regresso dependerá da evolução do quadro», acrescentou.

O Betis perdeu este sábado com o Málaga, por 3-1, e o médio espanhol foi substituído ao intervalo. No final do encontro saiu do estádio com muletas e gesso na perna esquerda.

De recordar que, recentemente, Isco foi apontado ao Benfica pela imprensa desportiva.