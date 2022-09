A Udinese venceu na tarde deste domingo o Sassuolo no Città del Tricolore, por 3-1, em jogo da 6.ª jornada da Serie A italiana, com o futebolista português Beto em destaque, ao iniciar a reviravolta, bisando na partida.

O Sassuolo inaugurou o marcador aos 33 minutos, por Davide Frattesi, mas teve uma contrariedade ainda na primeira parte, com a expulsão de Ruan, com vermelho direto ao minuto 44.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelo último quarto de hora para ver mais golos e todos para a Udinese. Beto, que entrou aos 67 minutos, empatou ao minuto 75 e bisou para o resultado final já em tempo de compensação, aos 90+3m, pouco depois de o alemão Lazar Samardzic, também saído do banco – mas no início da segunda parte – ter desfeito a igualdade (90+1m). Beto leva agora quatro golos em cinco jogos na época 2022/23.

Os golos da vitória da Udinese, com bis de Beto:

Ainda esta tarde, o português Dany Mota foi titular no empate do Monza na deslocação à Lecce, 1-1. Stefano Sensi deu vantagem aos visitantes (35m) e Joan González fez o empate já na segunda parte (48m).

O Bolonha, com Luca Vigiani a fazer a transição de Sinisa Mihajlovic para o novo treinador, Thiago Motta, venceu na receção à Fiorentna, por 2-1. Musa Barrow (59m) e Marko Arnautovic (62m) deram a vitória à equipa da casa, com reviravolta, depois de Martínez Quarta ter adiantado a formação de Florença (54m). A Fiorentina acabou com dez em campo, devido à expulsão de Igor Júlio, por acumulação de amarelos (90+7m).

Já este domingo, no primeiro jogo do dia, houve surpresa no Atalanta-Cremonese.

Os golos do Lecce-Monza:

Os golos do Bolonha-Fiorentina: