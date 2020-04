Saudades de ver futebol? Ora aqui está uma oportunidade de matar essa ressaca louca que o consome por dentro. A Liga da Bielorrússia é das poucas que ainda decorre naturalmente e este sábado joga-se o Gorodeya-Dinamo Minsk .

Em campo vai estar o histórico Dínamo Minsk, a realizar um campeonato dececionante, sendo 11º classificado com três pontos em três jogos, que joga no terreno do Gorodeya, que também tem três pontos em três jogos.

Fique por aí e mate esse bichinho de ver futebol ao vivo.