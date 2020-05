O BATE Borisov conquistou, este domingo, a Taça da Bielorrússia, ao vencer o Dínamo Brest, por 1-0, em jogo realizado em Minsk.

Foi um final emocionante na capital bielorrussa, decidido no último lance do prolongamento, o que derrotou a equipa do defesa português Dénis Duarte, que não esteve nas opções do Dínamo.

Após o empate sem golos no tempo regulamentar, o BATE Borisov dispôs de um canto, já cobrado para lá do minuto 120, no minuto de compensação dado. A bola caiu na área e, após uma sequência de ressaltos e tabelas, Volkov rematou de pé direito para o fundo da baliza, soltando a festa amarela no estádio, na sequência de um lance algo bizarro.

É a terceira taça conquistada pelo BATE Borisov.