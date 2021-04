O Manchester City tem o plantel mais valioso do futebol europeu, indica esta segunda-feira o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES).

A equipa onde jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que está entre os semifinalistas da atual edição da Liga dos Campeões – a primeira vez que chegam a esta fase com o treinador Pep Guardiola – está avaliada em mais de mil milhões de euros.

O pódio é mesmo completo com outros dois clubes ingleses, Manchester United e Chelsea, num estudo que envolveu apenas os 98 clubes das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França).

Confira, na galeria associada, os 20 plantéis mais caros do futebol europeu

O valor médio por equipa na Premier League inglesa é de 474 milhões de euros, de 281 milhões na liga espanhola e na liga alemã, de 276 milhões na Serie A italiana e de 174 milhões de euros na liga francesa.

Na contabilização feita no estudo, o CIES refere que também incluiu, em cada plantel, os jogadores emprestados a outros clubes das «big-5», não considerando, contudo, jogadores que tenham sido emprestados por qualquer clube destas cinco ligas a outro fora destas.