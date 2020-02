O Birkirkara, clube da primeira divisão de Malta, juntou Diego Capel, antigo jogador do Sporting, a Frederico Falcone, ex-avançado do Boavista, para apostar num ataque ao apuramento para as competições europeias.

Se Falcone já estava no clube desde o início desta temporada, proveniente do Boavista, Capel chegou agora em janeiro, vindo do Extremadura, de Espanha.

De recordar que Diego Capel, que passou pelo Sporting entre 2011/2012 e 2014/2015, esteve sem competir em 2017/2018, depois de se ter desvinculado do Anderlecht.

O Birkirkara é sexto classificado à 17.ª jornada, com 24 pontos amealhados, menos onze que o primeiro classificado, o Floriana.