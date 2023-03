Hugo Ibarra recebeu alta hospitalar esta quinta-feira, depois de ter passado a noite internado no Hospital Italiano San Justo, na sequência de uma indisposição e hemorragia nasal no treino do Boca Juniors.

O técnico da equipa de Buenos Aires, que em 2001/02 representou o FC Porto enquanto jogador, esteve em observação e recebeu autorização médica para deixar o hospital pelos seus próprios meios.

De resto, a imprensa argentina avança que Ibarra até deverá orientar a sessão de trabalho desta tarde.