A federação argentina anunciou esta segunda-feira a interrupção definitiva do campeonato de futebol. O Boca Juniors, equipa que liderava na altura da suspensão, é campeão nacional. A Copa Superliga foi cancelada.



As informações foram avançadas pelo presidente da AFA, Claudio Tapia. «Vamos encerrar o campeonato para podermos designar as equipas qualificadas para competições continentais no próximo ano. Não haverá decidas em 2019/20 nem em 2020/21», afirmou o dirigente à TNT.



O projeto delineado pela AFA contempla um torneio de transição «a partir de setembro ou outubro e até ao final do ano», que definirá a última equipa a entrar na Libertadores de 2021. Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentinos Juniors já estão qualificados.



Para a Taça Sul-Americana, a segunda competição continental, apuraram-se seis equipas: Velez Sarsfield, San Lorenzo, Newells Old Boys, Talleres, Defensa Y Justicia e Lanús.



No plano de Tapia, que será ratificado em breve, nenhum clube argentino desce até ao verão de 2022. Ou seja, como as subidas serão respeitadas, o escalão maior terá 26 emblemas por alturas do Mundial do Qatar.



O governo argentino decretou medidas de confinamento no dia 20 de março. Essas medidas estarão em vigor pelo menos até 10 de maio.