Ángel Di María juntou-se ao luto internacional pela morte de Miguel Ángel Russo, de 69 anos e até esta quarta-feira treinador do Boca Juniors. Nas redes sociais, o avançado recordou os momentos com o treinador, quando era júnior no Rosario Central, emblema ao qual regressou neste verão.

«Obrigado por nos ensinares, obrigado por tantas alegrias. Ficarás para sempre nos nossos corações. Descansa em paz, Miguel querido», escreveu.

