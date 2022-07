O clube argentino Boca Juniors revelou esta sexta-feira a sua nova camisola principal para a nova temporada.

Com o tradicional azul e amarelo que tanto caracteriza o emblema de Buenos Aires, destaque para o modelo deste ano que remete para as memórias do início da década de 1990.

Veja a nova camisola principal do Boca Juniors na galeria associada ao artigo.