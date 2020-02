O River Plate continua a ser o campeão da Taça dos Libertadores de 2018. Quem o confirmou foi o TAS (Tribunal Arbitral do Desporto), em comunicado publicado nesta terça-feira.

No entanto, os «Millonarios» terão de cumprir dois jogos à porta fechada, como castigo pelos confrontos no exterior do Estádio Monumental, entre os quais o ataque ao autocarro que transportava o rival Boca Juniors para a segunda mão da final da competição.

De recordar que o River Plate venceu o Boca Juniors por três bolas a uma na segunda mão da final da Libertadores, num encontro que se realizou no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.