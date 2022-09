No clássico de Buenos Aires, o Boca Juniors levou a melhor e bateu o River Plate, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada do campeonato argentino.

Na sequência de um pontapé de canto, o avançado Dario Benedetto fez o único golo do encontro, vibrando com os adeptos presentes nas bancadas ao mesmo tempo em que se agarrou às redes de proteção.

No sétimo minuto do tempo de compensação, o ex-Sporting Marcos Rojo foi expulso com cartão vermelho direto, depois de atingir o rosto de Nicolás De La Cruz com o pé.

O Boca Juniors segue na quarta posição, com 32 pontos, mais três do que o River, que é sétimo classificado.

