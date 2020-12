O futebolista argentino Carlos Tévez deu, esta madrugada, a vitória ao Boca Juniors ante o Internacional de Porto Alegre (0-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

O jogador de 36 anos marcou o único golo do jogo após passe de Eduardo Salvio, aos 63 minutos. O golo apontado em solo brasileiro dá vantagem na eliminatória e o festejo teve emoção e dedicatória. A Diego Armando Maradona, claro.

Tévez correu para festejar, tirou a sua camisola – tal como Maradona, é o atual número 10 do Boca – e mostrou outra com o número 10 que tinha vestida: foi a que Maradona vestiu a 10 de abril de 1981, no clássico ante o River Plate, no qual marcou um golo memorável, também para a Libertadores. Maradona tinha dado essa camisola há algum tempo a Tévez.

«É uma pequena homenagem ao Diego, uma camisola que me deu, de 1981. Muito feliz por dar-lhe esta alegria, seguramente está a ver-nos lá em cima. Contente por isso», disse, nas entrevistas rápidas após o encontro, no relvado. «A semana foi toda dura, ganhámos no campeonato [ao Newell’s] e parabéns aos rapazes. Não era um momento fácil para a sociedade argentina, não era fácil entrar e jogar», salientou.

O golo de Tévez: