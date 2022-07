O Boca Juniors derrotou na última madrugada o Talleres de Córdoba, orientado pelo português Pedro Caixinha, por 1-0, num encontro que ficou decidido por uma grande penalidade cobrada por Marcos Rojo já no segundo tempo.

Muito antes disso, logo aos sete minutos, os fantasmas do jogo da Libertadores diante do Corinthians voltaram a assombrar Dario Benedetto. O atacante argentino tinha falhado dois penáltis frente à equipa de Vítor Pereira, o último dos quais na decisiva disputa da marca dos onze metros, com um remate que saiu muito por cima da baliza, de forma inexplicável.

Ora, na última madrugada, foi chamado à conversão mas… atirou à barra.

Já aos 71 minutos, mais um lance que gerou discussão. Num lance de bola parada disputado entre Marcos Rojo e Alan Franco, o ex-Sporting atingiu por duas vezes o adversário, primeiro com a mão e, depois, com o cotovelo. Apesar da agressão, o defesa-central acabou por não ser castigado pelo árbitro do encontro.

Benedetto, porém, viria a redimir-se. O avançado do Boca colocou o corpo de forma inteligente para receber uma bola dentro da área, foi derrubado e originou uma nova grande penalidade, que desta feita coube a Rojo bater. O antigo leão quebrou de forma exemplar (78m) e celebrou de forma efusiva.

Com esta vitória, o Boca segue na 10.ª posição do campeonato argentino, fruto de 12 pontos em oito jornadas. Já o Talleres, é 27.º e penúltimo classificado, com cinco.

