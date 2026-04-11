O Bodo/Glimt, eliminado pelo Sporting da Liga dos Campeões nem há um mês, com uma goleada por 5-0 após prolongamento sofrida em Alvalade, voltou a sofrer uma pesada derrota, pelos mesmos números, este sábado, na liga norueguesa. A proeza foi do Viking, atual campeão da Noruega e líder da presente edição do campeonato.

Os golos de Peter Christiansen (5m), Kristoffer Askildsen (14m), Simen Kvia-Egeskog (16m, 74m) e Zlatko Tripic (87m) construíram o triunfo da equipa treinada por Morten Jensen, frente aos comandados de Kjetil Knutsen, no duelo da quarta jornada.

O Viking é líder com nove pontos, os mesmos de Tromso e Lillestrom. O Bodo/Glimt está a meio da tabela, com três pontos, mas menos um jogo disputado.

Depois de Alvalade (17 de março) e antes da derrota deste sábado, o Bodo/Glimt tinha ganho por 4-0 ao Lillestrom nos quartos de final da Taça e por 3-0 ante o Kristiansund BK para a liga.