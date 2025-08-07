A Bola de Ouro deu a conhecer a lista dos concorrentes ao mais diversos prémios que serão atribuídos em setembro pela France Football em parceria com a UEFA.

O galardão de equipa do ano será entregue a uma destas cinco equipas: Liverpool (campeão de Inglaterra), Chelsea (campeão do Mundo), Paris Saint-Germain (campeão francês e da Europa), Barcelona (campeão de Espanha) ou Botafogo, que se sagrou campeão brasileiro e da América do Sul em 2024 sob o comando de Artur Jorge.

Os dez concorrente ao Troféu Yashin, que distingue o melhor guarda-redes da época, são Emiliano Martínez, argentino do Aston Villa que foi distinguido no ano passado, Jan Oblak (esloveno do Atlético Madrid), David Raya (espanhol do Arsenal, Matz Sels (belga do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo), Yann Sommer (suíço do Inter), Alisson Becker (brasileiro do Liverpool), Yassine Bounou (marroquino do Al Hilal), Lucas Chevalier (francês do Lille), Thibaut Courtois (belga do Real Madrid e o italiano Gigi Donnarumma, guarda-redes do Paris Saint-Germain que está também na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro.