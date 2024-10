O Real Madrid continua a ser alvo de críticas pela ausência na gala da Bola de Ouro. Desta vez foi Mats Hummels quem criticou o boicote dos «merengues», que não marcaram presença em Paris assim que souberam que o vencedor seria Rodri e não Vinicius Júnior.

O defesa-central alemão, que ficou em 29.º lugar na corrida a melhor do mundo, considerou até que o Real Madrid teve uma atitude… à Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, que é novamente o candidato republicano ao cargo.

«Usar as palavras "falta de respeito" quando não ganhaste uma eleição é um pouco à Trump. E, infelizmente, é desrespeitoso para com os outros. É uma coisa má. Não há dúvida de que alguém do Real o teria merecido, mas há outros jogadores incríveis que são igualmente bons. Não lhes prestar a devida honra é algo mau», disse o jogador da Roma, no seu podcast "Alleine ist schwe".

Em 2020, recorde-se, Trump não quis admitir a derrota para Joe Biden nas eleições presidenciais dos EUA e falou em fraude.