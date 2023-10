A notícia da oitava Bola de Ouro para Lionel Messi não foi bem recebida por toda a gente. O antigo internacional alemão Lothar Matthäus fez críticas ao resultado da votação e afirmou que Haaland, do Manchester City, merecia ter sido eleito.

«Haaland foi melhor do que Messi durante todo o ano. Não é merecido que Messi ganhe. A eleição é uma farsa, embora eu seja fã do Messi», disse Matthäus ao canal de televisão ‘Sky’.

O antigo internacional alemão, que ganhou a Bola de Ouro em 1990, ano em foi campeão do mundo com a Alemanha, entende que a votação mostrou o peso que um campeonato do mundo tem nos critérios de escolha.

«Para mim, Haaland é o melhor jogador dos últimos 12 meses. Ganhou títulos importantes com o Manchester City, batendo recordes de golos», acrescentou.

Lionel Messi ganhou a oitava Bola de Ouro na carreira, ficando Haaland em segundo lugar, enquanto Mbappé foi terceiro.