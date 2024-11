A France Football divulgou os primeiros detalhes relativos à votação que elegeu o Bola de Ouro 2024, prémio vencido pelo médio espanhol Rodri.

Na votação masculina, 99 jurados dos 100 melhores países da FIFA (apenas a Síria não votou) elegeram o top-10 (15 pontos para o 1.º, depois 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1), tal como os 49 jurados dos 50 melhores países da FIFA para o futebol feminino (excluindo a Costa Rica), na votação feminina.

Foram 41 os pontos a separar o espanhol do Manchester City, com 1.170 pontos, do segundo classificado, o brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid, com 1.129 pontos.

Para além de Rodri e Vinicius, foram sete os nomes a serem mencionados pelos jurados pelo menos uma vez no primeiro lugar do ranking. Entre eles destacam-se Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Lautaro Martinez ou Dani Carvajal, mas também Toni Kroos e Ademola Lookman.

Em sentido contrário, foram cinco os jurados que não incluíram Rodri no top-10 sequer. Vini. Jr. foi excluído do mesmo top por três jurados.

Além disso, nenhum jurado colocou os dez primeiros na mesma ordem este ano, ou mesmo os cinco primeiros. No entanto, sete países têm os quatro primeiros em ordem (Rodri, Vinicius Jr., Bellingham, Carvajal): Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Irlanda do Norte, Islândia, Noruega e Eslováquia.

Relembre-se da classificação completa da votação para o Bola de Ouro 2024:

1. Rodri (Espanha, Manchester City)

2. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (Espanha, Real Madrid)

5. Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (França, Paris-SG)

7. Lautaro Martinez (Argentina, Inter de Milão)

8. Lamine Yamal (Espanha, FC Barcelona)

9. Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

10. Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Munique) )

11. Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

12. Florian Wirtz (Alemanha, Leverkusen)

13. Dani Olmo (Espanha, RB Leipzig)

14. Ademola Lookman (Nigéria, Atalanta Bergamo)

15. Nico Williams (Espanha, Athletic Bilbao)

16. Granit Xhaka (Suíça, Leverkusen)

17. Federico Valverde (Uruguai, Real Madrid).

18. Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)

19. Martin Ödegaard (Noruega, Arsenal)

20. Hakan Çalhanoglu (Turquia, Inter de Milão)

21. Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

22. Antonio Rüdiger (Alemanha, Real Madrid)

23. Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

24. William Saliba (França, Arsenal)

25. Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City, Chelsea)

26. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

27. Vitinha (Portugal, Paris SG)

28. Alejandro Grimaldo (Espanha, Leverkusen)

29. Artem Dovbik (Ucrânia, SK-Dnipro 1, Girona)

30. Mats Hummels (Alemanha, Dortmund)