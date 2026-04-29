Candidato à Bola de Ouro? Olise atinge registo sem igual na Europa
Extremo do Bayern destaca-se no capítulo dos golos e das assistências
Após uma primeira temporada no Bayern Munique que deixou água na boca, Michael Olise cumpre uma segunda época sensacional. Sob o comando de Vincent Kompany, Olise atingiu um registo sem paralelo na Europa esta temporada.
Com o golo do empate (2-2) aos 40 minutos daquele frenético duelo, que acabou em 5-4 para o PSG, Michael Olise atingiu os 20 golos esta temporada. Esse não é, por si só, um número impressionante - só dois colegas de equipa, Harry Kane e Luís Diaz, já ultrapassaram a barreira dos 20 golos.
Porém, Olise junta esse número a um registo pouco habitual de assistências - tem 25 esta época, 18 na Bundesliga, liderando a tabela na Alemanha. Nas principais Ligas europeias, Michael Olise é caso único. Apenas o francês igualou ou superou as duas dezenas em golos e assistências.
De registar que, no capítulo dos passes para golo, só há mais um jogador que esta temporada tem mais - o português Bruno Fernandes. Sem competições europeias e com 'apenas' 33 jogos, o médio do Manchester United soma 20 assistências.
A boa forma de Michael Olise, ajudada por uma campanha do Bayern Munique que parece destinada a arrecadar a Bundesliga e, quem sabe, chegar à final da Liga dos Campeões, pode projetá-lo para o lote de candidatos à Bola de Ouro. Um dos seus fãs é Luís Figo, que recentemente o colocou nessa discussão.
👑 | A class apart— Sofascore Football (@Sofascore) April 29, 2026
List of players with 20+ goals and 20+ assists for a side from Europe's top 5 leagues this season:
• Michael Olise (20 ⚽️ & 25 🅰️)
That's it. That's the list. pic.twitter.com/RqtdVpgtrd