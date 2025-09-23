Depois de terminada a gala da Bola de Ouro realizada em Paris, a delegação do Barcelona ainda não tinha jantado e perto da hora de regressar a território catalão, enquanto alguns protagonistas ainda cumpriam compromissos, Lamine Yamal tomou a iniciativa de pagar o jantar. Juntamente com alguns companheiros e amigos, foi à procura de um restaurante de hambúrgueres, de modo a que todos se pudessem alimentar.

Foi o próprio Joan Laporta, presidente dos blaugrana, quem contou o episódio em entrevista a uma rádio da Catalunha: «O Lamine estava muito animado e a fazer piadas após a gala. Ele trouxe-nos hambúrgueres à meia-noite, porque estávamos sem comer e com fome. E estavam deliciosos, diga-se de passagem.»

O dirigente máximo do Barcelona também comentou os rumores que circulavam antes da gala da Bola de Ouro.

«Não sabíamos quem iria ganhar. Perguntámos a todos: ao Iniesta, ao Ronaldinho, ao Ceferin... e ninguém sabia. Até mesmo pessoas com cargos importantes em França a quem também questionamos, disseram que não tinham informação.»

Quanto à ausência de representantes do Real Madrid na cerimónia, tal como já tinha acontecido no ano passado, Laporta não quis entrar em polémicas. «Respeito a decisão deles. Nós preferimos comparecer por respeito à organização.»

A 69.ª edição da gala da Bola de Ouro, realizada em Paris, condecorou Ousmane Dembélé e Aitana Bonmati com os prémios de melhores futebolistas masculino e feminino do mundo do último ano.

