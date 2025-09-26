Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro com uma votação bem superior à do segundo classificado, Lamine Yamal, segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo L'Equipe.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé's victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d'Or (@ballondor) September 26, 2025

O extremo do Paris Saint-Germain reuniu 1380 pontos, mais 321 do que o avançado do Barcelona. No ano passado, recorde-se, Rodri foi eleito o melhor do mundo com apenas mais 41 pontos do que Vinicius Júnior.

Entre os 100 jurados da 69.ª edição da Bola de Ouro, 73 colocaram Dembélé na primeira posição. Yamal, por sua vez, recolheu 11 primeiros lugares. Vitinha foi colocado por seis jurados no primeiro posto. Também Mohamed Salah (4 vezes), Achraf Hakimi (3 vezes) e Kylian Mbappé (1 vez) ficaram no topo para alguns jornalistas, mas mais surpreendente foram os nomes do georgiano Khvitcha Kvaratskhelia e do escocês Scott McTominay, que surgiram no primeiro lugar, uma vez cada.

Considerado o terceiro melhor do mundo, Vitinha recolheu 703 pontos, enquanto Nuno Mendes, que fechou o top-10, ficou a apenas um ponto de Gigi Donnarumma, que terminou em nono.

Viktor Gyökeres foi eleito o 15.º melhor do mundo e reuniu 56 pontos, ao passo que João Neves (19.º) somou 40.

