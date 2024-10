Pep Guardiola falou em conferência de imprensa esta terça-feira, para antever o jogo com o Tottenham, mas o tema central foi a cerimónia da Bola de Ouro. Logo no início, o treinador do Manchester City começou por felicitar Rodri pela distinção como melhor jogador do mundo.

«Nunca imaginaríamos, há uns anos, que um jogador [do City] pudesse receber este prestigiado prémio. Estamos muito felizes por ele e esperamos que lhe dê energia para recuperar bem e na próxima temporada estar connosco», disse o técnico dos «citizens».

Guardiola foi ainda questionado sobre o boicote do Real Madrid, que faltou à gala em Paris depois de saber que Vinicius Júnior não seria o vencedor.

«Real Madrid? Depende deles. Se quiserem felicitar [o Rodri], tudo bem. Se não, tudo bem também. No Manchester City, não estamos aqui para julgar outros clubes pelo que eles decidem fazer», afirmou.

«Na temporada passada, por exemplo, Erling [Haaland] venceu o triplete, marcou mais de 50 golos. Disse-lhe “tens de estar muito feliz só por lá estar”. E disse o mesmo ao Rodri. Se estás no top-2 ou top-4, é excecional. Tens de estar satisfeito», prosseguiu.

«Na temporada passada, Erling deveria ter vencido? Sim. Messi deveria ter vencido? Sim. Não é importante [quem vence]. Representa que tu e os teus companheiros fizeram algo realmente bom naquela temporada. Deveria ser Vinicius? Talvez. É [votado por] jornalistas, não por um grupo de elite de pessoas que decidem. São [pessoas] ao redor do mundo que votam, não apenas um país. Existem opiniões diferentes, e isso é o que faz bem ao futebol, não é?», completou.

«Ronaldo é um monstro e o pai do monstro é Messi»

O treinador do Manchester City fez também uma reflexão sobre o prémio e destacou o desenvolvimento do futebol espanhol. Pelo meio, elogiou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com uma "farpa" ao internacional português.

«O Rodri fez um discurso incrível. Ele falou sobre a família, o Manchester City e o futebol espanhol. Na última década, o futebol espanhol fez uma grande diferença. A importância deles nos últimos 10 ou 15 anos tem sido muito importante. Lembro-me de uma vez que nomeamos três jogadores de La Masia. Xavi e Iniesta não conseguiram vencer porque Messi é um monstro e ninguém poderia vencê-lo - apenas o Cristiano [Ronaldo]. Ele é um monstro e o pai do monstro é Messi», sublinhou.

«É claro que se [Vinicius] vencesse, teria sido mais do que merecido. Aconteceu o mesmo com Erling [Haaland] no ano passado, quando ele não venceu. Ele estava lá e felicitou o Leo [Messi]. Tens de tentar na temporada seguinte. Está tudo muito aberto e haverá mais hipóteses de ganhar. Este evento tem de ser uma alegria, as pessoas têm de aceitar os resultados. Como clube, estamos muito felizes que Rodri seja o primeiro jogador deste clube a ganhar este prémio. Estamos muito orgulhosos», concluiu.