A oitava Bola de Ouro de Lionel Messi continua a ser motivo de reações, um pouco por toda a parte. Em França, onde havia grande esperança de que o troféu fosse para Kyllian Mbappé, também há quem defenda que o premiado deveria ter sido Erling Haaland e não o argentino.

Jérôme Rothen, antigo avançado internacional gaulês, é agora comentador da radio RMC Sport. Esta terça-feira disse que a eleição de Messi foi «uma vergonha». E não escondeu que o troféu deveria ter sido para o avançado norueguês do Manchester City.

«É uma vergonha! O troféu deve premiar o desempenho entre agosto de 2022 e junho de 2023. Nesse período, que critérios podemos usar para dizer que Messi foi o melhor? Quase nenhum. Se falarmos de troféus, mesmo tendo ganho mundial, ele está atrás do Haaland, que ganhou tudo no Manchester City. E não podemos comparar o Messi com o Haaland no Mundial, porque a Noruega não foi ao Mundial», afirmou.

Rothen, conhecido por ter opiniões ‘inflamadas’ – isso, de resto, dá nome ao programa – vai mais longe e lembra que «Haaland bateu todos os recordes». «Ele marcou mais de 60 golos, enquanto o Messi, a nível de clubes, marcou uns 20», acrescentou.

Para o antigo avançado francês é preciso «parar com esta loucura» de ver Messi sempre como o melhor jogador do mundo.

«Nos últimos três ou quatro anos, ele ganhou duas vezes a Bola de Ouro. E não foi o melhor do mundo nesse período. Aconteceu o mesmo quando veio para o PSG e nem sequer era o melhor do clube. Claro, tem uma carreira magnífica, merece respeito, mas a Bola de Ouro perdeu toda a credibilidade», disse ainda Rothen.

Neymar, «o maior desperdício de talento da história»

As análises, sem rodeios, de Rothen abrangem outros temas polémicos. Nas edições mais recentes, disse que «Neymar mostrou que o futebol é secundário na sua vida», sendo, por isso, «um dos maiores desperdícios da história do futebol quando se olha para o seu talento».

«Ainda é o jogador mais caro da história, quando foi para PSG, toda a gente o via como um futuro vencedor da Bola de Ouro e nunca a ganhou», acrescentou o polémico comentador.