João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gyökeres entre os candidatos à Bola de Ouro
Três portugueses do PSG e o avançado sueco ex-Sporting estão na lista de 30 concorrentes que foi divulgada nesta quinta-feira
João Neves, Nuno Mendes e Vitinha estão entre os 30 candidatos à conquista da Bola de Ouro, prémio que distingue o melhor futebolista da época 2024/25 e cuja cerimónia de anúncio dos vencedores vai decorrer a 22 de setembro.
Além do trio português do PSG, o ex-Sporting Viktor Gyökeres também está entre os nomeados.
O Paris Saint-Germain, campeão de França, da Europa e finalista vencido do Mundial de Clubes é o emblema mais representado, com um total de nove jogadores: a Vitinha, Nuno Mendes e João Neves juntam-se Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Hakimi, Gigi Donnarumma e Ousmane Dembélé, para muitos apontado com o principal favorito à conquista do galardão que é atribuído pela revista France Football em parceria com a UEFA.
Na lista estão também os nomes de Lamine Yamal (também candidato, tal como João Neves, ao Kopa, relativo à distinção de melhor jovem) e de Vinicius Jr. e Jude Bellingham, respetivamente segundo e terceiro classificados na Bola de Ouro do ano passado. Rodri, médio espanhol do Manchester City, fica de fora depois de ter estado lesionado durante quase toda a época.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
