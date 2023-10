Lionel Messi foi distinguido, esta segunda-feira, com a oitava Bola de Ouro da carreira e, nas redes sociais, o internacional argentino deixou um agradecimento alargado.

«Só tenho palavras de agradecimento para todas as pessoas de todo o mundo que tanto me apoiaram durante a minha carreira e a quem eu quero dedicar este prémio de forma especial, juntamente com a minha família que sempre esteve ao meu lado», começou por escrever o avançado do Inter Miami, antes de dedicar a distinção à seleção Argentina, vencedora do último Mundial.

«Esta é uma Bola de Ouro que também quero partilhar com os meus colegas da seleção, equipa técnica, funcionários... Porque sem o Mundial que conseguimos juntos, seria impossível ganhar», sublinhou.

Messi venceu a primeira Bola de Ouro em 2009, sendo ainda distinguido em 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.