A época entra numa fase de decisões e os desempenhos individuais dos jogadores já permitem perspetivar quem poderá vencer a Bola de Ouro, embora as conquistas coletivas ainda possam influenciar (e muito) essa escolha.

Ousmane Dembélé, detentor do troféu, está a protagonizar uma época aquém daquela que fez no ano passado, um pouco à semelhança de quase toda a equipa do Paris Saint-Germain. Por outro lado, nomes como Lamine Yamal, que ficou em segundo na temporada transata, estão a todo o gás em 2025/26.

Quem parte na frente para vencer a Bola de Ouro? O Maisfutebol reuniu um top-10 (com ordem aleatória) de jogadores que, pelo menos, vão andar nos lugares de topo. Confira quais são, na galeria associada.