Rodri: «Bola de Ouro? Por mérito, Dembélé ou Vitinha»
Médio espanhol, detentor do prémio em 2024, aponta os dois jogadores do PSG, mas não esquece os compatriotas Yamal ou Pedri
Médio espanhol, detentor do prémio em 2024, aponta os dois jogadores do PSG, mas não esquece os compatriotas Yamal ou Pedri
Rodri, vencedor da Bola de Ouro na temporada passada, apontou os favoritos ao prémio em 2025. Um desses nomes é o português Vitinha.
«A Bola de Ouro é difícil. O PSG foi a equipa da temporada e seria difícil não entregá-la a alguém dessa equipa. Estou feliz por Luis Enrique. É óbvio que tenho as minhas preferências. Se for simpatia, gostaria que ganhasse o Lamine Yamal ou o Pedri. Mas, por mérito desportivo ou pelo que fizeram na época passada, o Ousmane Dembélé ou o Vitinha», disse na antevisão ao Turquia-Espanha.
Na temporada passada, o médio espanhol esteve a contas de uma lesão grave e pouco jogou. Porém, agora recuperado, garantiu que quer voltar ao alto nível que já apresentou:
«Continuo a querer ser o mesmo jogador e voltar ao nível que tinha. Estou muito feliz por voltar à seleção. Foi um ano muito longo para mim e agora estou com as baterias totalmente recarregadas».