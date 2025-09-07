Rodri, vencedor da Bola de Ouro na temporada passada, apontou os favoritos ao prémio em 2025. Um desses nomes é o português Vitinha.

«A Bola de Ouro é difícil. O PSG foi a equipa da temporada e seria difícil não entregá-la a alguém dessa equipa. Estou feliz por Luis Enrique. É óbvio que tenho as minhas preferências. Se for simpatia, gostaria que ganhasse o Lamine Yamal ou o Pedri. Mas, por mérito desportivo ou pelo que fizeram na época passada, o Ousmane Dembélé ou o Vitinha», disse na antevisão ao Turquia-Espanha.

Na temporada passada, o médio espanhol esteve a contas de uma lesão grave e pouco jogou. Porém, agora recuperado, garantiu que quer voltar ao alto nível que já apresentou:

«Continuo a querer ser o mesmo jogador e voltar ao nível que tinha. Estou muito feliz por voltar à seleção. Foi um ano muito longo para mim e agora estou com as baterias totalmente recarregadas».