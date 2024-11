Pela primeira vez desde que conquistou a Bola de Ouro, numa gala envolta em polémica, Rodri revelou que visão tem do prémio. O internacional espanhol considera que foi o jogador mais regular na última época e, por isso, mereceu ser distinguido.

«Acho que ganhei pela consistência, é a coisa mais difícil do futebol. Não se trata de me dar medalhas, quando não fui melhor também o disse. Acho que o mais consistente da temporada fui eu. Não consigo nem dizer se mereci ou não. Posso dizer que nunca pensei que pudesse repetir uma temporada como a anterior», assumiu o médio do Manchester City, numa entrevista ao Partidazo de Cope.

Rodri garantiu que não ficou incomodado com a ausência do Real Madrid na gala, motivada pelo segundo lugar atribuído a Vinicius Júnior. O médio confessou ainda que votaria em Dani Carvajal como segundo melhor do mundo e daria a terceira posição ao brasileiro.

«Não me magoou nada. Depois de vencer, é o meu momento. A última coisa que penso é nas pessoas que não vieram, muito pelo contrário. Para o espetáculo e para o troféu, é melhor que os melhores do mundo estejam lá, até pelo glamour e pelas crianças. Teria sido ótimo», admitiu.

O jogador espanhol assumiu que foi à cerimónia sem um discurso preparado, porque não sabia que era o vencedor. «Senti descrença. Metade da sala começou a gritar pelo Vinicius.»

«Os boatos [de que era o vencedor] são da mesma manhã. Chegaram-me mensagens e para quem está ao meu redor, muito agitados, sem nenhuma certeza. Dissemos que era melhor não acreditarmos e irmos. Ninguém da revista [France Football] te diz alguma coisa. Estava à espera que me dissessem alguma coisa, eu estava lá com as muletas...», contou.

«Não tinha necessidade de ir. Mas era das poucas coisas que teria para fazer este ano e disse que íamos, embora não soubesse que ia ganhar. Essa era a minha mentalidade. Se não te confirmam nada, até que o envelope seja aberto...», completou.

Rodri mostrou ainda ser uma pessoa simples, apesar de levar o rótulo de número um do mundo do futebol.

«As pessoas acham que me vão encontrar na biblioteca. Sou transparente, é o que me levou a estar onde estou. A tatuagem ou o Instagram nunca vai acontecer, nada me chama. Morata disse-me que sou parvo porque se tivesse redes sociais já teria uma Bola de Ouro. A primeira coisa que lhe disse foi: "Olha, com uma Bola de Ouro e sem redes sociais".»

Rodri, que recupera de uma rotura dos ligamentos do joelho, acredita que ainda pode jogar esta temporada, porque as épocas são «mais longas» e ainda existe o Mundial de Clubes.

Além disso, destacou Erling Haaland, colega de equipa do Manchester City, como «o mais determinante em termos de números».

«É o único jogador do presente que pode aproximar-se destes dois animais – Cristiano [Ronaldo] e Messi – em questões de números», concluiu.