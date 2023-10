Cristiano Ronaldo reagiu de forma subtil à oitava Bola de Ouro conquistada por Lionel Messi.

O internacional português reagiu com emojis de gargalhadas numa publicação do diário AS nas redes sociais, onde o jornalista Tomás Roncero foi irónico a congratular Messi, considerando que o internacional argentino já está retirado e o prémio serviu apenas de homenagem pela carreira.

«O que já esperávamos, aconteceu, mais uma Bola de Ouro para Messi. Como homenagem está bem, como homenagem à sua trajetória como jogador. Já se retirou há uns meses em Miami, mas já parecia reformado no PSG, porque apenas se estava a preparar para o Mundial. Ganhou o Mundial, sim, mas com seis penáltis a favor, o recorde de uma seleção», começou por dizer.

«O Mundial foi há 10 meses, já nem me lembro, estamos quase em novembro e isto foi em 2022», disse ainda, antes de afirmar que o argentino merecia apenas cinco das Bolas de Ouro que tem.

«Oito é um número que gosto muito, recorda-me a noite em Lisboa com o Bayern, com ele em campo», finalizou.

No topo dos comentários, está o «choro de riso» de Ronaldo, que também «gostou» da publicação.