A edição deste ano da Bola de Ouro foi marcada pela ausência da comitiva do Real Madrid, que boicotou a cerimónia em Paris quando soube que Vinicius Júnior não iria vencer o prémio. Vincent Garcia, editor-chefe da France Football, reagiu à polémica com os «merengues» e elencou os motivos que levaram a que o internacional brasileiro perdesse a corrida para Rodri.

«É evidente que o Vinícius sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top-5, porque matematicamente isso tirou-lhe alguns pontos. Isto também reflete a temporada do Real Madrid, que teve três e quatro jogadores [entre os candidatos] e os jurados repartiram os seus votos entre eles, o que acabou por beneficiar o Rodri», explicou, em declarações à L’Equipe Tv.

«Tive muita pressão do Real Madrid, mas, como acontece com outros clubes, fui sempre claro e justo. Talvez o meu silêncio os tenha levado ao limite, mas fiz igual com os outros. Fiquei desagradavelmente surpreendido com a ausência deles», vincou.

Garcia revelou ainda que a France Football optou por não comunicar aos clubes quem tinha sido o vencedor.

«Fomos muito claros com eles e com todos os outros clubes. Este ano, o clube vencedor e o vencedor do prémio não iam ser notificados. Pensei que todos tinham aceitado, mas no último momento, não sei porquê, quiseram mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou a sua decisão, não tenho a certeza de que não tenha havido alguma deceção», concluiu.

Em comunicado enviado à agência noticiosa France-Presse, o Real Madrid referiu que «a Bola de Ouro não respeita o Real Madrid». Já no editorial do L’Equipe, assinado por Vincent Duluc, o campeão espanhol é criticado.

«Uma derrota eleitoral e uma derrota moral (…). O Real Madrid, que não aceita que o vencedor não seja conhecido antecipadamente, nem que não seja ele, acabou por recusar vir pelo boato da derrota de Vinicius, fazendo reféns os seus outros vencedores, Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé, em particular.»

«O clube madrileno optou, sem classe, por pisar neste valor do desporto que consiste em respeitar os seus vencedores», lê-se ainda.