Vinicius Júnior acredita que a batalha contra o racismo que tem protagonizado dentro e fora dos relvados impediu que tivesse conquistado a Bola de Ouro, revelaram fontes próximas do internacional brasileiro à agência Reuters.

Já sobre a publicação na rede social X, na qual o jogador do Real Madrid escreveu que «eles não estão prontos», o staff do avançado de 24 anos referiu que «o mundo do futebol não está pronto para aceitar um jogador que luta contra o sistema».

Refira-se que Rodri ganhou a Bola de Ouro esta segunda-feira, uma atribuição da France Football. Vinicius era o principal candidato, depois da conquista da Liga dos Campeões e do campeonato espanhol, mas o brasileiro e a restante comitiva do Real Madrid boicotaram a cerimónia quando souberam que iria ser o médio do Manchester City a levar o prémio.