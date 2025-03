O presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa, bem como o seu filho, Andrés Costa, presidente do clube Always Ready, estiveram envolvidos numa altercação com adeptos bolivianos na noite de terça-feira, no Estádio Municipal de El Alto.

A situação deu-se no final do jogo contra o Uruguai, para a 14.ª jornada da fase de qualificação sul-americana do Mundial 2026, que acabou num empate a zero.

Nas imagens difundidas através das redes sociais, após o jogo, e noticiadas na imprensa boliviana, é possível confirmar parte da confusão: vê-se Fernando Costa numa acesa troca de satisfações com um adepto e, ao mesmo tempo, quando elementos da polícia tentavam acalmar os ânimos, Andrés Cuesta agrediu o dito adepto com um murro na cara. Depois disso, o dirigente do Always Ready acabou agarrado pela polícia.

«Reação não tem justificação, mas sim uma explicação»

Após o jogo, Fernando Costa falou em conferência de imprensa para dar explicações sobre o sucedido.

«Quero expressar as minhas mais sinceras desculpas pela reação que tive esta tarde, depois do jogo, não tem justificação, mas sim uma explicação», começou por dizer.

«Disseram-se coisas inenarráveis por parte de pessoas que assistiram ao jogo desta tarde, contra a nossa seleção, contra os nossos jovens talentos da seleção. Este presidente vai defender a Bolívia até à morte, a seleção nacional e, sobretudo, estes jovens. Não posso conceber que maus bolivianos se expressem desta maneira», afirmou ainda Fernando Costa.

A Bolívia ocupa o 8.º lugar da qualificação sul-americana, com 14 pontos, a um da Venezuela, que ocupa lugar de play-off de apuramento para o Mundial 2026, e a seis da Colômbia, 6.ª com 20, em lugar de apuramento direto. «Nada está perdido», disse Costa, confiante no processo com o selecionador Óscar Villegas.