O boliviano Deibert Guzman é o primeiro futebolista vítima da covid-19.

O jogador de 25 anos, que representava o Universitario Del Beni, faleceu no início desta semana, após várias semanas no hospital.

O pai do atleta sul-americano, Belizario Román, ex-presidente do clube, bem como um tio seu, também ligado ao futebol, faleceram igualmente dias antes e vítimas do novo coronavírus.