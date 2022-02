Após a goleada sofrida frente ao AC Milan na Taça, a Lazio voltou a sorrir na receção ao Bolonha (3-0) num encontro da 25.ª jornada da Serie A.



Com Jovane no banco, a formação «laziale» teve em Zaccagni a principal figura. O antigo jogador do Hellas Verona anotou dois golos em dez minutos na segunda parte e resolveu o encontro a favor da equipa orientada por Sarri.



Classificação da Serie A



Refira-se que a Lazio já vencia por 1-0 ao intervalo graças a um golo de penálti de Ciro Immobile. Com o golo desta tarde, o internacional italiano isolou-se no topo dos melhores marcadores da Seria A. Os romanos terminaram a partida com dez elementos devido à lesão de Lazzari numa altura em que Sarri já tinham esgotado as substituições.



Com esta vitória a Lazio subiu provisoriamente ao sexto lugar por troca com a Roma de José Mourinho que apenas joga domingo. Por sua vez, o Bolonha é 13.º com 28 pontos.