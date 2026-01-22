Três adeptos do Club Brugge foram condenados a cinco dias de prisão por um tribunal do Cazaquistão, depois de se terem vestido de Borat nas bancadas, durante o jogo de terça-feira ante o Kairat, da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Os três adeptos da equipa belga que usaram o mankini foram, inclusivamente, captados por câmaras durante o jogo. Acabaram por ser detidos durante o encontro, que o Club Brugge venceu por 4-1.

Segundo o comunicado divulgado esta quinta-feira, no qual o trio é identificado pelas iniciais dos seus nomes, o tribunal em Astana refere que recebeu «denúncias de perturbação da ordem pública contra os cidadãos belgas S., D. e N.» e que estes «foram condenados a cinco dias de detenção administrativa».

Borat Sagdiyev, interpretado por Sacha Baron Cohen, é um jornalista cazaque fictício, protagonista do filme “Borat: Aprender Cultura da América Para Beneficiar a Gloriosa Nação do Cazaquistão”, de 2006.