O antigo avançado do Boavista Alberth Elis já saiu do coma induzido e tem apresentado melhorias, revelou, esta terça-feira, a família do internacional hondurenho, através de um comunicado partilhado pelo Bordéus.

O jogador de 28 anos caiu inanimado na noite de sábado, diante do Guingamp, após um choque de cabeças e teve de ser submetido a uma cirurgia, face ao grave traumatismo craniano sofrido na partida da Ligue2.

«Colocado em coma induzido deste então, temos o prazer de partilhar convosco que os primeiros sinais são encorajadores: Alberth está a acordar e parece estar a recuperar gradualmente», lê-se na nota da família.

«No entanto, queremos permanecer cautelosos quanto à evolução do seu estado, já que os próximos dias serão cruciais», adiantou ainda a família do jogador, que também agradeceu o apoio recebido nos últimos dias.

Communiqué de presse de la famille d'Alberth Elis / Comunicado de prensa de la familia de Alberth Elis pic.twitter.com/weFHgSqR27 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 28, 2024

Elis, recorde-se, chocou com o defesa Gomis, depois de ter cabeceado à barra, ao fim de 34 segundos de jogo. O avançado deixou o campo, oito minutos depois, de maca, com uma máscara de oxigénio.