«Olá. Sou o Borja Iglesias. E sou heterossexual».

Foi com esta mensagem que o futebolista do Betis, Borja Iglesias, participou de uma campanha contra a homofobia em Espanha, na segunda-feira, a propósito do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é assinalado na quarta-feira, 28 de junho.

No vídeo, Borja Iglesias passa a mensagem do tabu existente em torno da orientação sexual no futebol, sendo que, depois de assumir a sua heterossexualidade, é manchete em vários jornais por «sair do armário» e acaba por receber mensagens insultuosas e negativas de adeptos, nas redes sociais.

Na campanha, Borja Iglesias deixa a reflexão. «Não me atacam por ser heterossexual. E porque é que a outros sim?», pode ler-se.

Esta mensagem, com a presença do avançado de 30 anos, surge cerca de duas semanas depois de o próprio Borja Iglesias, assim como o colega de equipa Aitor Ruibal, terem denunciado insultos e comentários homofóbicos nos seus perfis, nas redes sociais. Tudo aconteceu depois de Víctor Camarasa, jogador do Oviedo, ter publicado uma fotografia num casamento, em que Borja e Aitor surgiram com malas ao ombro e na mão.