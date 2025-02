Um jogo dominado pelo Borussia Dortmund não chegou para que os amarelos levassem os três pontos para casa, antes do primeiro duelo com o Sporting para a Liga dos Campeões. Apesar de terem tido muito mais posse de bola e remates à baliza do Estugarda, os homens de Niko Kovac perderam por 2-1, neste sábado.

O Estugarda reagiu a duas derrotas consecutivas na Bundesliga com dois golos no início da segunda parte, no Westfallonstadion. Anton marcou um auto-golo a favor do Estugarda, curiosamente a sua antiga equipa.

Pouco depois, o defesa francês Chabot marcou o segundo tento. O Dortmund ainda reduziu perto do final, na sequência de um canto curto. Julian Brandt entrou dentro da grande área e atirou rasteiro para o poste mais distante.

Já perto do final, o lateral Ryerson viu o segundo amarelo por palavras dirigidas à equipa de arbitragem e foi para o banho mais cedo. Com esta derrota, o Dortmund fica em 11.º lugar enquanto que o Estugarda sobe ao quarto lugar, que dá acesso à Champions.

O português Tiago Tomás foi um dos melhores elementos do Wolfsburgo diante do Bayer Leverkusen, também nesta tarde. As duas equipas empataram a zeros, com Hradecky a assumir grande importância. O Wolfsburgo teve ainda um golo anulado.

Assim, a equipa orientada por Xabi Alonso perde algum fulgor na perseguição ao líder Bayern Munique, que tem mais oito pontos com os mesmos 21 jogos.

Noutros duelos da tarde, o Friburgo venceu o Heidenheim com Beste a entrar na segunda parte (1-0). O ex-Benfica venceu a antiga equipa. O Union Berlim goleou o Hoffenheim (4-0) e Mainz e Augsburgo empataram a zeros.