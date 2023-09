O Borussia Dortmund venceu esta sexta-feira na visita ao Hoffenheim, por 3-1, no jogo inaugural da 6.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Aos 18 minutos, Niclas Fullkrug deu vantagem ao Borussia Dortmund, na sequência de uma recuperação de Julian Brandt após um lançamento lateral do Hoffenheim, que isolou Fullkrug para bater Baumann com um remate de pé direito na área.

A resposta da equipa da casa surgiu pouco depois, com Andrej Kramaric a fazer o 1-0 ao minuto 25, de penálti. Porém, ainda na primeira parte, no terceiro de três minutos de compensação, Marco Reus devolveu a vantagem aos visitantes. Reus desviou para o fundo da baliza após uma defesa incompleta de Baumann, num lance iniciado por uma grande iniciativa individual de Malen pela direita.

Na segunda parte, Bensebaini viu um amarelo aos 67 minutos e foi expulso ao minuto 71, após ter visto o segundo amarelo, deixando os visitantes com dez. Porém, o Dortmund manteve a vantagem e ampliou-a mesmo por Julian Ryerson, que fez o 3-1 no quarto de sete minutos de compensação, numa saída rápida com uma arrancada impressionante pela esquerda, numa altura em que o Hoffenheim procurava o empate.

Com este resultado, o Dortmund chega aos 14 pontos e dorme na liderança esta noite, ficando à espera do que os mais diretos adversários façam nesta jornada. O Hoffenheim mantém os 12 pontos e é ultrapassado precisamente pelo Dortmund.