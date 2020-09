À segunda jornada, o Borussia Dortmund sofreu a primeira derrota na Bundesliga. Com Raphael Guerreiro de início, o conjunto de Favre foi surpreendido pelo Augsburgo (2-0).



O ex-Schalke 04 Daniel Caligiuri foi a figura da partida. O ítalo-alemão fez a assistência para o golo de Uduokhai (40m) e fez ele próprio o 2-0 aos 54 minutos.



O Dortmund ainda lançou Reus, Reinier e Brandt, mas acabou mesmo derrotado.



No jogo grande da jornada Bayer Leverkusen e Leipzig empataram a uma bola. Forsberg deu vantagem à equipa de Nagelsmann (15m), mas Demirbay igualou volvidos cinco minutos.



O Borussia Monchengladbach voltou a perder pontos no campeonato, desta feita na receção ao Union Berlim. A formação visitada inaugurou o marcador por Thurram na sequência de um lance de bola parada, mas o conjunto da capital germânica resgatou um ponto graças a um golo de Schlotterbeck (80m).



Nota para a goleada do Estugarda em casa do Mainz (4-1) e para o primeiro triunfo do Arminia Bielefeld no regresso ao primeiro escalão ante o Colónia.