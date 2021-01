O Borussia Dortmund arrancou uma difícil vitória sobre o Wolfsburgo (2-0) em jogo da 14.ª jornada da liga alemã e ultrapassou o adversário direto para subir ao quarto lugar da classificação. Jadon Sancho esteve em plano de destaque com uma assistência e um golo.

Um jogo muito equilibrado, mas a equipa de amarelo, com Raphael Guerreiro a titular no lado esquerdo da defesa, adiantou-se no marcador já na segunda parte, aos 66 minutos, com um golo do central Manuel Akanji, a passe de Jadon Sancho. Um triunfo confirmado já em tempo de compensação pelo próprio Jadon Sancho, desta vez com assistência de Emre Can.

Um triunfo que permite ao Dortmund ultrapassar o Wolfsburgo na classificação e chegar ao quarto lugar, com 25 pontos, menos seis do que o líder Leipzig.