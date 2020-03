No duelo de Borussia's, o Dortmund superiorizou-se ao Monchengladbach (2-1), numa partida referente à 25.ª jornada da Bundesliga.



Com Raphael Guerreiro em campo todo o encontro, a equipa de Favre adiantou-se por Thorgan Hazard. Um belo golo do belga frente à ex-equipa, diga-se. O irmão mais novo de Eden recebeu de Haaland, rodou sobre si próprio e atirou colocado para fora do alcance de Sommer (8m).



A resposta do conjunto orientado por Rose chegou no arranque da segunda parte. Plea desviou um canto da direita e Stindl encostou a escassos metros da baliza, igualando a contenda.



Favre foi ao banco encontrar a solução para a vitória. Provavelmente o suíço pensou em poupar Sancho para a partida frente ao PSG, da Liga dos Campeões. Porém, um minuto após ter entrado, o prodígio inglês desmarcou Hakimi e o marroquino ofereceu o triunfo ao Dortmund.



Com esta vitória, o Borussia subiu ao segundo lugar aproveitando o empate do Leipzig, este sábado. Por seu turno, o Monchengladbach é quinto colocado.