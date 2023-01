Depois de apontar o golo do triunfo na última jornada, Giovanni Reyna voltou a ser decisivo ao marcar o 2-1 favorável ao Borussia Dortmund, aos 90+3m, em casa do Mainz.

O jogo da 17.ª ronda do campeonato alemão começou ao rubro e Lee Jae-Sung adiantou os anfitriões logo aos dois minutos, com um cabeceamento certeiro na sequência de um pontapé de canto. Só que os visitantes não tardaram a responder e Julian Ryerson, reforço de inverno, fez o golo do empate com um remate de fora da área, que ainda contou com um desvio.

O resultado final ficaria fechado ao terceiro minuto de compensação. Após um canto, Haller desviou a bola e Reyna apareceu no segundo poste para segurar os três pontos.

Desta forma, o Dortmund, que contou com Raphael Guerreiro a titular, aproveita o empate do Bayern na véspera e está agora à condição no quarto lugar, com 31 pontos, menos cinco do que os bávaros, que lideram a liga alemã. Já o Mainz, é 12.º classificado, com 20 pontos.