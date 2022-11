O Borussia Monchengladbach bateu esta sexta-feira o Borussia Dortmund, por 4-2, em jogo inaugural da 15.ª jornada do campeonato alemão.

Hofmann (4m), Bensebaini (26m), Marcus Thuram (30m) e Kouadio Koné (46m) fizeram os golos dos anfitriões, enquanto Julian Brandt (19m) e Nico Schlotterbeck (40m) marcaram para os visitantes.

O português Raphael Guerreiro, que disputou o último jogo antes de se juntar à seleção portuguesa para o Mundial 2022, foi titular no Dortmund, enquanto Julian Weigl, cedido pelo Benfica ao Monchengladbach, também alinhou de início frente à antiga equipa.

O Dortmund continua no sexto lugar do campeonato germânico, com 25 pontos, e o Monchengladbach segue na posição imediatamente abaixo, com 22.