O Borussia Dortmund recebeu e venceu o Borussia Monchengladbach este sábado, por 5-2, em jogo da 32.ª jornada da primeira liga alemã.

Foi uma primeira parte a todo o gás do Dortmund, que pouco depois da meia hora de jogo já vencia por 4-0.

Donyell Malen fez o 1-0 aos cinco minutos e Jude Bellingham o 2-0 aos 18 minutos, de penálti. Depois, apareceu Sébastien Haller: fez o 3-0 com um sublime toque de calcanhar ao minuto 20 e bisou para o 4-0 aos 32 minutos.

Na segunda parte, o Borussia visitante reduziu por Bensebaini, aos 75 minutos, de penálti. Aos 85, Lars Stindl fez o 4-2. Já perto do apito final, no quarto minuto de compensação, Giovanni Reyna fixou as contas a favor do Dortmund.

O internacional português Raphaël Guerreiro entrou aos 59 minutos de jogo.

Horas depois de o Bayern Munique golear, o Dortmund respondeu de forma semelhante e tem agora 67 pontos, mantendo-se a um da liderança dos bávaros.