O Borussia Dortmund garantiu a contratação, por empréstimo, do lateral sueco Daniel Svensson, oriundo dos dinamarqueses do Nordsjaelland.

O jogador de 22 anos chega à Alemanha num negócio que contempla uma opção de compra no final da temporada, que deverá rondar os sete milhões de euros. Svensson chegou a ser associado a um eventual interesse do Benfica neste mercado de transferências de inverno.

Já internacional sueco, o lateral-esquerdo somou mais de 150 jogos com as cores do Nordsjaelland.

O Dortmund, recorde-se, é adversário do Sporting no play-off da Liga dos Campeões.

