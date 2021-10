Erling Haaland corre o sério risco de não jogar até ao final do ano, A informação foi avançada por Jan Aage Fjortoft, ex-internacional norueguês e amigo próximo da família do jogador do Borussia Dortmund.

«Depois do jogo com o Ajax ele voltou a sentir dores e parece que a lesão pode ser séria. O Dortmund revelou que ele irá ficar de fora por algumas semanas e falhar os dois jogos da seleção da Noruega e a receção ao Ajax [para a Liga dos Campeões]. Mas, depois de falar com várias pessoas, acredito que o jogo contra o Ajax tenha sido o seu último até final do ano. Pode ser que ele dê uma boa resposta aos tratamentos, mas este tipo de lesão [no quadril] demora tempo a debelar», explicou Fjortoft em declarações na plataforma Viaplay, onde é comentador.

Com base nas últimas informações, o goleador norueguês deverá falhar jogo da Liga dos Campeões com o Sporting, a 24 de novembro, no Estádio de Alvalade.

Depois de um mês ausente, Haaland regressou aos relvados no dia 16 de outubro, em jogo da Bundesliga, frente ao Mainz, e voltou a entrar em campo frente ao Ajax, a 19, mas uma recaída poderá prolongar substancialmente o seu tempo de recuperação.