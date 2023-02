Há poucas equipas em melhor forma do que o Borussia Dortmund. O conjunto onde alinha o português Raphael Guerreiro, que este domingo não saiu do banco de suplentes, só sabe o que é vencer desde meados de novembro e desta feita, na receção ao Hertha Berlim, arrancou um triunfo por 4-1.

O jovem Karim Adeyemi, depois de ter brilhado a meio da semana diante do Chelsea, na Liga dos Campeões, foi o grande protagonista na primeira parte. Aos 27 minutos, após o trabalho de Marco Reus, finalizou com categoria de calcanhar.

Já aos 32m, arrancou pelo corredor esquerdo em velocidade e serviu Malen para o 2-0. Porém, pouco depois, o atacante alemão teve de deixar o relvado devido a lesão.

No arranque da segunda parte, Tousart (47m) ainda reduziu para os forasteiros, mas o melhor estava reservado para o último quarto de hora. Marco Reus dispôs de um livre aos 76 minutos e, com uma cobrança exemplar, fez o 3-1.

Já em cima do minuto 90, Jamie Bynoe-Gittens, que tinha entrado para o lugar de Adeyemi, serviu Julian Brandt, que sentenciou a partida.

Assim, a equipa de Edin Terzic tira proveito da derrota do Bayern Munique e do empate do Union Berlim. O Dortmund é agora segundo classificado do campeonato alemão, mas as três equipas somam todas 43 pontos.

O Hertha, por sua vez, é 17.º e penúltimo.