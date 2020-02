O nome de Haaland tem corrido o mundo devido às exibições impressionantes do avançado. E, depois dos dois golos ao PSG e da grande exibição do avançado de 19 anos, os poucos adeptos de futebol que não o conheciam passaram, com certeza, a ter em mente o nome do norueguês.

Depois da notoriedade que já ganhou em campo, o seu clube, o Borussia Dortmund, pediu à rede social Twitter para verificar o jovem jogador.

De recordar que a verificação é uma forma do Twitter informar o público que uma conta que tem interesse público é autêntica.

Veja aqui o apelo do clube: